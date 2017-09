Anderson slaat zich naar eerste Grand Slam-finale heywoodu 09-09-2017 07:16 print

Tennisser Kevin Anderson staat voor het eerst in zijn leven in de finale van een Grand Slam-toernooi. De 31-jarige Zuid-Afrikaan sloeg zich vrijdagavond op de US Open langs Pablo Carreño Busta naar een finaleplek.

Anderson is in New York als 28e geplaatst, zijn Spaanse opponent is de nummer twaalf van de plaatsingslijst. Beiden stonden voor het eerst in de halve finales op een Grand Slam en het was Carreño Busta die het beste begon, door de eerste set na een break op 3-3 te winnen.

In set twee braken de twee elkaar snel een keer, maar op 6-5 sloeg Anderson nog eens toe, waarmee hij de stand gelijk wist te trekken. In set drie brak de Zuid-Afrikaan zijn opponent al snel, waarna hij op 5-3 op Carreño Busta's service niet toe wist te slaan, maar gelijk daarna op eigen opslag wel.

De vierde set kende een soortgelijk verloop: geen van beiden was duidelijk beter, maar wederom wist Anderson zijn opponent te breken, dit keer op 2-2. Carreño Busta kon niks terugdoen en na een kleine drie uur was Anderson's finaleplek binnen: 4-6, 7-5, 6-3, 6-4.

Anderson zal vanaf de 32e plek op de wereldranglijst in elk geval stijgen naar de vijftiende plek. Als hij het toernooi wint wordt dat zelfs de tiende plek, een evenaring van zijn beste positie.