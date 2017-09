Protest kamercrisis internationale studenten Groningen

De kamercrisis in studentenstad Groningen heeft een kookpunt bereikt: vrijdagmiddag van 16.00 tot 18.00 uur zullen verschillende jongerenorganisaties protesteren voor het Academiegebouw in de stad. Zij willen het gebrek aan woonruimte onder internationale studenten aankaarten.

Gronings online platform Sikkom besteedde er deze week ook al aandacht aan: internationale studenten die geen andere optie hebben dan overnachten in hostels en campings, couchsurfen of zelfs noodgedwongen slapen op straat. Met de protestactie, waarbij men zich in slaapzakken en met andere slaapspullen verzamelt op de trappen van het universitaire hoofdgebouw, worden de onderwijsinstellingen opgeroepen om 'hun verantwoordelijkheid te nemen en actief te investeren in het oplossen van het kamertekort', aldus Sjoerd Kalisvaart van de Groninger Studentenbond (GSb).

Kalisvaart geeft verder aan dat er steeds meer internationals naar de Noorderlijke studentenhaven komen, maar dat het woningaanbod achterblijft: "Wij zien dat er de afgelopen tijd heel erg is ingezet op het promoten van het studeren in Groningen, maar te weinig op het echt realiseren van nieuwe woonruimte." De Gemeente Groningen heeft in samenwerking met de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool 100 tijdelijke opvangplaatsen gecreëerd in een voormalig asielzoekerscentrum, maar dit project kan op weinig goedkeuring rekenen.

Volgens woordvoerder van ROOD Groningen Jildou de Jong moeten studenten 16 euro per nacht betalen, zo'n 480 per maand, voor gedeelde slaapkamers in een gebouw waar er geen kookvoorziening is. Daarnaast is het pand van een externe projectontwikkelaar die maandelijks 1440 euro verdient per kamer. "Er wordt dus heel veel geld verdient aan deze problematiek", aldus De Jong. Ze vervolgt: “Universiteiten en hogescholen doen er alles aan om buitenlandse studenten binnen te halen vanwege de financiële voordelen. Zij zouden ook de verantwoordelijkheid moeten nemen om deze studenten te huisvesten."

Politieke jongerenorganisaties ROOD Groningen (SP), DWARS Groningen (GroenLinks) en de studentenorganisatie Democratische Academie Groningen (DAG) zijn niet de organisatoren van de demonstratie maar sluiten zich er wel bij aan.

Check hier Facebookevenement van Student Protest for more rooms - Groningen.



Facebookgroep 'Fuck the housing shortage in Groningen' bestaat sinds deze maand

