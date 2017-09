Rutte naar Juncker over toekomst EU Redactie 07-09-2017 06:23 print

Premier Mark Rutte dineert donderdagavond bij Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie. Het werkdiner is gewijd "aan de toekomst van de Europese Unie", aldus een commissiewoordvoerder.

"Zij zullen een grondige discussie voeren en opvattingen uitwisselen", aldus de woordvoerder in Brussel. Het onderhoud vindt plaats in de aanloop naar de Staat van de Unie-toespraak die Juncker op 13 september in het Europees Parlement in Straatsburg zal houden. De speech is het startsein voor het nieuwe parlementaire jaar, maar zal nu vooral in het teken staan van de EU zonder het Verenigd Koninkrijk.

Het vertrek van de Britten in 2019 is voor een aantal lidstaten, aangevoerd door Duitsland en Frankrijk, een uitgelezen aanleiding om de EU te verdiepen, met name de eurozone. Daar is Rutte geen groot voorstander van. Volgens de commissiewoordvoerder heeft Juncker een "luisterend oor" voor andermans standpunten.



