Porzingis leidt Letse basketballers ruim langs België

Op het Europees kampioenschap basketbal heeft Letland de eerste overwinning binnen. In groep D, gespeeld in Istanbul, waren de Letten ruimschoots te sterk voor België. Onder meer dankzij 27 treffers van zowel NBA-ster Kristaps Porzingis als Janis Timma won Letland met 92-64. Rusland versloeg Servië enigszins verrassend met 75-72, terwijl Turkije met 70-84 afrekende met het Britse team.

In groep A, gespeeld in Helsinki, boekte Slovenië de tweede zege uit twee wedstrijden. Onder leiding van Goran Dragic en zijn 29 punten werd Finland nipt verslagen: 81-78. Frankrijk herstelde zich van de verrassende nederlaag tegen Finland door Griekenland met 95-87 te verslaan, terwijl Polen weinig moeite had met IJsland: 91-61.

Italië en Duitsland boekten in groep B (Tel Aviv) hun tweede overwinning. De Duitsers wonnen onder leiding van Dennis Schröder met 67-57 van Georgië, bij Italië was het Schröders Atlanta Hawks-teamgenoot Marco Belinelli die met 26 punten de score leidde in de winst op Oekraïne: 78-66. Litouwen boekte de eerste overwinning, Israël werd met 88-73 verslagen.

Spanje en Kroatië, twee titelfavorieten, staan na zaterdag op twee overwinningen in groep C (Cluj-Napoca). De 26 punten van Pau Gasol hielpen Spanje op weg naar een 93-56 zege tegen Tsjechië, terwijl Kroatië gastland Roemenië met 74-58 opzij zette. Montenegro had het tot slot niet moeilijk met Hongarije: 72-48.