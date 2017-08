FC Twente haalt Slagveer en Cuevas

Op de slotdag van deze transfertermijn heeft FC Twente zich versterkt met Luciano Slagveer en Cristian Cuevas.

De 23-jarige Slagveer, een aanvaller, is afkomstig van het Belgische Lokeren. De Chileense linksback Cuevas komt van Huachipato Sadp. Ze worden allebei voor een seizoen gehuurd.

Slagveer speelde eerder 136 wedstrijden voor sc Heerenveen waarin hij 25 maal het net wist te vinden. Aan het begin van deze zomer verhuisde hij naar Lokeren. Hij was bij de Belgische club tot nu toe actief in drie wedstrijden en hoopt in Enschede op meer speeltijd.

Cuevas werd in het seizoen 2012-2014 door Vitesse gehuurd van Chelsea. Daar kwam hij echter alleen in actie bij de beloftes. Cuevas speelde de afgelopen twee seizoenen voor Sint-Truiden.