Segers blij dat begrotingsruzie is gesust 30-08-2017

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers is blij dat de crisis in het demissionaire kabinet is afgewend. PvdA-voorman Lodewijk Asscher "mag ervan uitgaan dat we zijn vertrouwen niet beschamen", verzekert Segers.

Asscher stond erop dat er in de nieuwe begroting geld zou worden uitgetrokken voor verhoging van de salarissen van leraren in het basisonderwijs, maar nam uiteindelijk genoegen met een intentieverklaring van de partijen die over een nieuw kabinet onderhandelen. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen zich nergens op vastleggen, maar hebben wel "de ferme intentie uitgesproken om iets aan de salarissen te gaan doen", herhaalde Segers nog eens. Hij is "blij met het vertrouwen dat Lodewijk Asscher daar ook in heeft".

Segers wilde niet beloven dat er een 'substantieel' bedrag op tafel komt, zoals Asscher steeds beklemtoont. Maar hij wees erop dat het om een "ferm" voornemen gaat. "Daar kun je wel iets in lezen."



Segers blij dat begrotingsruzie is gesust (Foto: ANP)