Ex-renner Bobridge aangeklaagd wegens drugsverkoop

Als sporters in de problemen komen door drugs heeft het vaak met doping te maken, of anders toch wel met een uitstapje waarbij men iets te enthousiast van alles naar binnen snoof. Bij oud-wielrenner Jack Bobridge geen van dat alles: de 28-jarige Australiër is aangeklaagd wegens het verkopen van honderden xtc-pillen.

Bobridgde werd woensdag opgepakt in zijn woning in Perth en is inmiddels vrij op borgtocht. Een undercoveractie van de politie, gericht op dealers van partydrugs, bracht hen op het spoor van Bobridge.

De Australiër won vorig jaar op de Olympische Spelen zilver op de ploegenachtervolging, net als vier jaar eerder in Londen. Vanwege reumatische problemen moest hij in november een einde maken aan zijn carrière. Hij was op dat moment op de weg ploeggenoot van Bauke Mollema bij Trek-Segafredo.