Trump haalt uit naar opgestapte topmannen BasOne 15-08-2017 20:00

Donald Trump heeft in een tweet uitgehaald naar de opgestapte leden van zijn industrieraad. Volgens de Amerikaanse president is er in het adviesorgaan geen plaats voor ,,blaaskaken" en staan er legio topmannen te springen om het stokje van hen over te nemen.

Maandag maakten de CEO's van chipfabrikant Intel, sportkledingfabrikant Under Armour en farmacieconcern Merck bekend uit de American Manufacturing Council, zoals de raad officieel heet, te stappen. De baas van een grote brancheorganisatie sloot zich dinsdag bij hen aan. Zij vinden onder meer dat Trump zich niet duidelijk genoeg heeft uitgesproken tegen extreemrechts geweld naar aanleiding van de gebeurtenissen in Charlottesville.

In Trumps industriële adviesraad zitten de bestuursvoorzitters van enkele tientallen grote Amerikaanse bedrijven.



Trump haalt uit naar opgestapte topmannen (Foto: ANP)