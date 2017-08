Kevin Blom en Bas Nijhuis mogen volgende week Europa in. Beide heren fluiten volgende week een wedstrijd in de play-offs van de Europa League.

Blom is donderdag scheidsrechter op IJsland in de wedstrijd die gaat tussen FH Hafnarfjördur en het Portugese SC Braga. Nijhuis mag zijn opwachting maken in Griekenland, waar hij donderdag het duel tussen PAOK en het Zweedse Östersunds FK in goede banen moet leiden.