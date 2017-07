Trump is 'zeer teleurgesteld' in China

President Donald Trump van de Verenigde Staten is ,,zeer teleurgesteld" in China. In een serie tweets zei hij in de nacht van zaterdag op zondag dat de Chinezen ,,niets voor ons doen met Noord-Korea, behalve praten", terwijl ze jaarlijks miljarden verdienen aan de handel met de VS.

China kan het probleem met Noord-Korea volgens Trump makkelijk oplossen. ,,We zullen niet langer toestaan dat dit zo doorgaat," aldus de Amerikaanse president in één van zijn tweets. Hij noemde geen concrete maatregelen tegen China.

China herhaalde zaterdag een eerdere oproep om Amerikaanse anti-raketsystemen uit Zuid-Korea terug te trekken, nadat Noord-Korea had gemeld opnieuw een succesvolle test te hebben uitgevoerd met raketten die de hele Verenigde Staten zouden kunnen bereiken.



