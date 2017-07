Festival Kwaku van start in Amsterdam

Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam is zaterdag weer van start gegaan. Dit weekeinde en de komende drie weekenden staat het Nelson Mandelapark in Amsterdam Zuidoost in het teken van onder meer muziek, eten en drinken en het traditionele voetbaltoernooi. Zaterdag stond de 'Bigi Sma Dey', Surinaams voor ouderendag op het programma.

Bij de ongeveer honderd eettentjes op het terrein kunnen mensen terecht voor Surinaamse, Javaanse, Hindoestaanse, Caribische, Creoolse en Afrikaanse gerechten. Ook zijn er twee vrijdagavonden (21 juli en 4 augustus) ingepland met muziekoptredens, onder andere van Earth Wind & Fire en Anthony B, Richie Spice en Duane Stephenson.

Het Kwaku Festival begon in 1975 als voetbaltoernooi voor arme inwoners van het stadsdeel voor wie een vakantie onbetaalbaar was. Sindsdien is het uitgegroeid tot een drukbezocht festival waar jaarlijks ongeveer 100.000 mensen op af komen. Het voetbaltoernooi staat nog altijd op het programma. Er wordt in teams van vijf tegen vijf gespeeld. Verder zijn er de komende weken ook nog miss-verkiezingen, de uitreiking van een literatuurprijs, debatten en lezingen.



