Nieuwe Kingdom Hearts III trailer

Tijdens D23 Expo 2017 heeft Square Enix twee nieuwe trailers voor Kingdom Hearts III getoond. Aan het einde van de eerste trailer wordt ook bekendgemaakt dat de game in 2018 uitkomt.

In de trailer laten ze een nieuwe wereld zien die gebaseerd is op de wereld van Toy Story. Woody, Buzz Lightyear, Hamm, Rex en Sarge vormen een alliance met Sora, Donald en Goofy om erachter te komen waarom Andy en al het andere speelgoed zijn verdwenen, en waarom er Heartless zijn verschenen in hun wereld.

Square Enix heeft ook laten weten dat spelers die van 16 juli tot 16 augustus inloggen op de mobiele game Kingdom Hearts: Union χ een “Kingdom Hearts III Sora [EX] Medaille” krijgen.

De eerste trailer is de Toy Story-trailer van vijf minuten (vergeet niet de ondertiteling aan te zetten!) en daaronder staat een trailer van één minuut.