Vettel duizelig van nieuwe cockpitbescherming

De bescherming van coureurs in open auto's heeft van autosportfederatie FIA prioriteit gekregen en daarom wordt regelmatig getest om te kijken wat de beste manier is. Tijdens de eerste vrije training in Groot-Brittannië testte Ferrari-coureur Sebastian Vettel met een doorzichtige koepel voor zijn neus. Na afloop was de Duitser niet echt blij, omdat hij er duizelig van werd.

De FIA wil ervoor zorgen dat het hoofd van coureurs beter beschermd wordt om ongevallen zoals die van Felipe Massa in 2009 op de Hungaroring te voorkomen. Destijds kreeg de Braziliaan een veer van een andere auto tegen zijn helm en moest hij lang revalideren. Daarom is vorig jaar al een aantal malen een halo getest, met wisselende resultaten. Daarom wordt verder gezocht naar andere oplossingen die het liefst volgend jaar al op de auto's moeten zitten.

Op Silverstone was het de eerste keer dat er getest werd met het nieuwe doorzichtige schild en Vettel reed er slechts een rondje mee. Toch had de Duitser na afloop een duidelijke mening. "Ik werd er een beetje duizelig van. Je kunt niet heel goed naar voren kijken. Omdat het ding gebogen is, vervormt het je zicht behoorlijk."

Ook dook er nog een ander groot probleem op. De rijwind dook achter de helm van Vettel naar beneden en drukte zo het hoofd van de Duitser naar voren. "We zouden er eigenlijk een hele run mee rijden, maar ik vond het niks. Daarom hebben we hem er weer afgehaald."