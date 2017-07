Man bouwt Centre Court Wimbledon met duizenden tandenstokers heywoodu 05-07-2017 00:13 print

Je hebt mensen die soms echt gewoon teveel vrije tijd hebben. Shaminder Singh is zo iemand, maar de 31-jarige Indiër is in elk geval wel creatief. Tien maanden geleden begon hij een replica van het Centre Court van Wimbledon te bouwen. Dat deed hij logischerwijze met tandenstokers, heel veel tandenstokers.

Tien maanden, 1600 manuren en zo'n twaalfduizend houten tandenstokers later was Singh's werk klaar, inclusief het dak, balkonnen, trappen, de koninklijke loge en alle details die je je maar kunt bedenken. De vorkheftruckchauffeur heeft wel eerder dergelijke projecten ondernomen: in 2015 bouwde hij het stadion van Manchester United, Old Trafford, nog na. Dat deed hij wel met een schamele zeshonderd tandenstokers.

Het Centre Court van Wimbledon, van tandenstokers (Bron: YouTube)