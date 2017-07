Poetin treft Trump vrijdag in Hamburg YokiKater 04-07-2017 14:51 print

De Russische president Vladimir Poetin spreekt zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump vrijdag persoonlijk in Hamburg. Het is de eerste ontmoeting tussen de twee staatshoofden, die op de G20-top plaatsheeft. Het Kremlin deed dinsdag melding van de bijeenkomst, zonder verdere details vrij te geven.

De banden tussen Moskou en Washington zijn extra gespannen sinds de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De relatie was al slecht door de annexatie van de Krim, het Oekraïense schiereiland en dat Rusland in 2014 innam.



Poetin treft Trump vrijdag in Hamburg (Foto: ANP)