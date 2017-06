Sniper Ghost Warrior 3 was te groot PoeHao 28-06-2017 00:10 print

Het idee om met Sniper Ghost Warrior 3 een open wereld game te maken van AAA-niveau was te hoog gegrepen voor een klein team als het Poolse CI Games, zegt de CEO Marek Tymiñski. Als ze hadden besloten een kleinere game te maken, dan was dit de kwaliteit in elk aspect van de game ten goede gekomen.

De mening van de pers was behoorlijk negatief en in onze review moest de game het ook ontgelden. Tymiñski benadrukt dat CI Games gewoon doorgaat met het ondersteunen en updaten van Sniper Ghost Warrior 3. Ook zijn er plannen voor een nieuwe tactische FPS en natuurlijk wachten de fans op het vervolg van Lords of the Fallen.