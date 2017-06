'Beste race ooit' op 400 meter horden in VS heywoodu 27-06-2017 00:15 print

De Amerikaanse atletiekkampioenschappen in Sacramento hebben weer de nodige sensationele resultaten opgeleverd. Vooral op de 400 meter horden bij de dames ging het flink los, met in de breedte de beste race ooit gelopen op dat onderdeel.

Olympisch kampioene Dalilah Muhammad snelde naar de zege in 52,64 seconden, de gedeeld zevende tijd ooit gelopen. Vlak daarachter was er met 52,75 zilver voor vicewereldkampioene Shamier Little, die zich zo naar plek negen op de wereldranglijst aller tijden liep. Daar bleef het niet bij, want met 52,95 dook ook Kori Carter onder de 53 seconden - de eerste keer ooit dat drie vrouwen dat in één race voor elkaar kregen.

De winnares van olympisch brons in Rio, Ashley Spencer, liep met 53,11 seconden een wereldtijd, maar het was niet genoeg om zich voor het WK te plaatsen. Met 53,14 werd Georganne Moline slechts vijfde, terwijl de pas 17-jarige Sydney McLaughlin - vorig jaar al olympiër - met 53,82 een wereldrecord voor dames tot 20 jaar liep.

Het wereldrecord is al sinds 2003 in handen van de Russische Yuliya Nosova-Pechonkina, die in eigen land in Tula naar 52,34 rende.

De beste race ooit op de 400 meter horden (Bron: YouTube)