Tennisster Sevastova pakt eerste WTA-titel in zeven jaar

Tennisster Anastasija Sevastova heeft voor het eerst sinds 2010 een WTA-toernooi gewonnen. De 27-jarige Letse was destijds de beste in Estoril en won sindsdien geen enkel toernooi meer. Wel haalde ze twee finales, waarna Sevastova deze week in Mallorca opnieuw de finale haalde.

Op het Spaanse gras stond Sevastova (WTA-19) tegenover de Duitse Julia Görges, op jacht naar haar derde WTA-titel. De mondiale nummer 54 slaagde er in de tweede set in Sevastova aan het wankelen te brengen, maar de Letse herstelde zich in set drie op tijd en liep na dik twee uur als winnares van de baan: 6-4, 3-6, 6-3.

Haar toernooiwinst levert Sevastova overigens geen plek winst op de wereldranglijst op, daarvoor is het verschil met Madison Keys te groot.