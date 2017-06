De Russische telecomwaakhond Roskomnadzor dreigt Telegram te blokkeren als de chatapplicatie weigert te voldoen aan Russische wetgeving. Volgens het Russische persbureau Tass eist het hoofd van de telecomwaakhond Alexander Zharov informatie over het bedrijf achter de app.

"Er is slechts een eis en die is simpel: een formulier invullen met informatie over het bedrijf dat de controle heeft over Telegram'', citeert Tass uit een open brief van Zharov. "En het moet officieel naar Roskomnadzor worden gestuurd om de data in het register van organisatoren van de verspreiding van informatie op te nemen."

Vooralsnog heeft de waakhond volgens Zharov nog geen reactie ontvangen van de organisatie achter de chatapplicatie. Als niet aan de verplichting wordt voldaan, wordt Telegram totdat de benodigde informatie is ontvangen geblokkeerd in Rusland, waarschuwt Zharov. "De tijd die Roskomnadzor heeft om deze beslissing te nemen raakt op."

Verplicht

Als Telegram toch met de informatie op de proppen komt en door Roskomnadzor wordt opgenomen in de lijst, dan is het bedrijf verplicht chats en de sleutels hiervoor te bewaren en indien nodig te delen met de overheid.

In mei meldde Pravda.ru nog dat het makkelijk is om WhatsApp, Viber en Telegram te blokkeren. Aanleiding voor het bericht was de blokkade van Blackberry, Imo en Line nadat de organisaties achter die instant messengers weigerden te voldoen aan verzoeken van Russische rechtbanken en overheidsdiensten om informatie te geven over gebruikersactiviteiten en persoonlijke informatie van gebruikers.



Blokkade voor Telegram dreigt in Rusland (Foto: BuzzT)