Tijdens het filmen van een klein rolletje in de film The House, heeft Mariah Carey zich onmogelijk gemaakt. Dat heeft castlid Cedric Yarbrough onthuld in een Facebookpost, die hij daarna weer verwijderde.

The House gaat over een stel (Will Ferrell en Amy Poehler) dat een illegaal casino opzet in een normaal gesproken rustige woonwijk. Eerder deze week liet Will zich in talkshow Late Night With Seth Meyers al uit over de rol van Mariah. Hij vertelde dat haar scène de film niet heeft gehaald, dat ze erg laat was en veel eisen had. "Er waren.. suggesties die niet uitgevoerd waren. Ze was op de set en er zijn dingen gebeurd en niet gebeurd."

Collega Cedric was een stuk minder subtiel. Hij noemt het gedrag van Mariah "onprofessioneel en beledigend voor de regisseur". De zangeres zou iedereen drie tot vier uur hebben laten wachten, en uiteindelijk geweigerd hebben deel te nemen aan een scène waarvan haar stuntvrouw al het leeuwendeel had opgenomen. Verder eiste Mariah dat de camera's anders werden opgesteld en dat er een ventilator op de set werd gezet zodat haar haar constant zou blijven wapperen.

"Dit gedrag is gewoon niet cool", aldus Cedric, die beweert nog niet eens alles verteld te hebben. "In de acteergemeenschap word je geacht niet uit de school te klappen over je collega's. Ze kunnen gewoon een slechte dag hebben of persoonlijke problemen. En misschien gold dat voor Mariah, ik weet het niet. Maar ik weet wel dat onze crew dit niet verdiende."







'Mariah Carey misdroeg zich op filmset' (Foto: BuzzE)