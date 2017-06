De Nederlandse journalisten Derk Bolt en Eugenio Follender zijn in handen van de Colombiaanse guerrillabeweging ELN. Dat hebben Colombiaanse autoriteiten dinsdagavond bevestigd, zo schrijft de Volkskrant.

Richard Claro, lid van een speciaal voor de journalisten opgezette humanitaire commissie heeft volgens het dagblad in een interview met Caracol Radio gezegd dat de twee ,het goed maken'. ,,We kunnen nu bevestigen dat de ELN de journalisten in hun macht heeft. Ze zijn zaterdag gevangen genomen in het dorp Versalles, gemeente Tibú."

Volgens Caracol Radio wordt de vrijlating van de Nederlanders bemoeilijkt omdat zich militairen in het gebied bevinden. ,,We werken aan een vermindering van operaties om de vrijlating van de buitenlanders te faciliteren", aldus een militaire bron tegen Caracol.

Volgens de NOS heeft Claro in een interview met Colombiaanse media gezegd dat met succes bemiddeld is voor de vrijlating van de twee en komen ze woensdag nog vrij.

De autoriteiten gingen er al vanuit dat Bolt en Follender door ELN waren ontvoerd.



Colombia: journalisten ontvoerd in Versalles (Foto: ANP)