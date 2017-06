Kubica niet op shortlist Renault Peterselieman 21-06-2017 00:26 print

Het Formule 1-team Renault is druk bezig met het zoeken van een opvolger voor de tegenvallende Jolyon Palmer. Een van de namen die hiervoor genoemd werd was Robert Kubica, maar het team uit Enstone heeft ontkend dat de Pool in beeld is om te racen.

Kubica zou in 2011 voor het team gaan racen tot een rallyongeval roet in het eten gooide. Onlangs testte de Pool een licht aangepaste E20 uit 2012 op het circuit van Valencia en bewees nog altijd bloedsnel te zijn. Hij voelt zich weer klaar voor het grote werk, maar meer tests zouden dat aan het licht moeten brengen.

Renault F1-baas Cyril Abiteboul ziet dit scenario voorlopig niet gebeuren, zo liet hij aan Motorsport weten. "De sport zit vol met geruchten en verhalen. In dit geval moeten we echter nog voorzichtiger zijn, omdat we praten over een individu die we allemaal mogen, een goed imago heeft, maar persoonlijk ook veel meegemaakt heeft. Ja, we hebben met hem getest, maar we willen geen verwachtingen creëeren, ook niet bij Robert zelf."

Hülkenberg ligt voor de komende jaren vast, maar dat geldt niet voor Palmer die dit jaar een aflopend contract heeft. "Je moet op een gegeven moment je opties afwegen. Als Robert op dat moment een optie wordt dan gaan we daar serieus naar kijken, maar op dit moment is dat niet het geval. Hij moet nog veel dingen doen wil hij op de lijst komen te staan."

Volgens Abiteboul heeft het team uit Enstone altijd contact met Kubica gehouden en was de test in Valencia een eenmalige gebeurtenis om te kijken waar zijn limieten, zowel fysiek als psychisch lagen.