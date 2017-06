Vier het eerste jaar van Pokémon GO

Het is bijna een jaar geleden sinds we de eerste keer in aanraking kwamen met Pokémon GO. De hype die volgde hadden weinigen voorzien, maar tot vandaag zijn er alsnog vele spelers die de game trouw blijven.

Niantic en Pokémon werken samen om dit eerste jaar te vieren. Als eerste is er de Solstice Week, waarin Vuur Pokémon en Ijs Pokémon vaker verschijnen. Denk hierbij aan Charmander, Lapras, Typhlosion en meer. Daarnaast kun je meer XP verdienen met dit event en zijn Lucky Eggs 50% afgeprijsd in de in-game store. Solstice week begint vandaag en duurt tot 20 juni.

Daarnaast gaat Niantic wereldwijden real-life evenementen organiseren, waar Pokémon Trainers samenkomen om aan diverse activiteiten mee te kunnen doen. De geruchten gaan dat hier ook de legendarische Pokémon verspreid gaan worden, al is dat nog niet zeker. Er is nog geen concrete informatie over evenementen in Europa of Nederland, dus dat is nog even afwachten.

Pokémon GO is tot nu toe ruim 750 miljoen keer gedownload en heeft nog steeds vele miljoenen gebruikers per maand.