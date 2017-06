Age of Empires krijgt volledige makeover in Definitive Edition Wouter (2dope) 12-06-2017 21:14 print

Microsoft komt met een nieuwe remaster van Age of Empires. Age of Empires: Definitive Edition biedt een complete grafische makeover met resoluties tot 4K, grotere zoom-levels en verbeterde gameplay.

Nadat we eerder al upgrades zagen van deze RTS-klassiekers, zoals met Age of Empires II: HD, heeft de creative director van Microsoft Studios tijdens de PC Gaming Show deze nieuwe editie bekendgemaakt. Je inschrijven voor de bèta van Age of Empires: Definitive Edition kan hier, al lijkt de site het momenteel nogal druk te hebben.