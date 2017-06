Kristoffersson wint WRX in Hell TargaFlorio 11-06-2017 16:42 print

Zondag heeft Johan Kristoffersson de FIA World Rallycross Championship wedstrijd op het circuit Lånkebanen in het Noorse Hell gewonnen. Op de tweede plaats eindigde Andreas Bakkerud en op plaats drie Sébastian Loeb.

Hoogtepunten heat Q1 (Bron: Youtube)

Na in totaal vier heats op zaterdag en zondag mochten twaalf coureurs van start gaan in de halve finales. In de eerste halve finale was de pole voor Bakkerud. Na de start ging iedereen behalve Loeb en Timer Timerzyanov de jokerronde in. Met vier auto's was de jokerronde overvol en kon contact niet uitblijven. De Noor Petter Solberg werd buiten de baan geduwd en kwam als laatste de jokerronde uit.

In ronde drie ging Timerzyanov de jokerronde in en verloor de tweede plaats aan Bakkerud. De enige coureur die toen nog moest jokeren was Loeb. De Peugeot-coureur deed dat in de laatste ronde. Bakkerud pakte hierdoor de winst met op plaats twee de voormalig wereldkampioen rally. Voor plaats drie was er een felle strijd tussen Timerzyanov en Petter Solberg. De Rus trok aan de langste eind waardoor de nummer drie in de stand voor het wereldkampioenschap de finale miste.

Uitslag halve finale 1

1. Andreas BAKKERUD (NOR)

2. Sébastien LOEB (FRA)

3. Timur TIMERZYANOV (RUS)

4. Petter SOLBERG (NOR)

5. Timo SCHEIDER (GER)

6. Kevin HANSEN (SWE)

De nummers één en twee in de tussenstand van het WK mochten in de tweede halve finale van de eerste startrij vertrekken. Kristoffersson ging direct jokeren en daardoor pakte Mattias Ekström de leiding, gevolgd door zijn teamgenoot Reinis Nitiss en Ken Block. De Amerikaan ging in de derde ronde jokeren en verloor zijn derde plaats aan Kristoffersson.

In de laatste ronde gingen de leiders Ekström en Nitiss jokeren. Ekström kon zich bij de beste drie handhaven en zo kwalificeren voor de finale. De Let Nitiss zakt echter van plaats twee terug naar de vierde plaats. De winst ging naar de Volkswagen-coureur Kristoffersson.

Uitslag halve finale 2

1. Johan KRISTOFFERSSON (SWE)

2. Mattias EKSTRÖM (SWE)

3. Timmy HANSEN (SWE)

4. Ken BLOCK (USA)

5. Toomas HEIKKINEN (FIN)

6. Reinis NITISS (LVA)

Na de start van de finale ging Bakkerud als leider de eerste ronde in, met op plaats twee en drie respectievelijk Loeb en Ekström. In ronde twee ging Bakkerud al jokeren. De Fransman nam de leiding over maar stond wel onder grote druk van Ekström. De Zweed leek sneller dan Loeb maar kwam er niet voorbij. Kristoffersson vond de aansluiting. In de wetenschap dat zijn voorgangers nog moesten jokeren kon hij rustig afwachten. In de laatste ronde was dat moment daar en de Zweed kon de wedstrijd met ruime voorsprong winnen. Door de winst verstevigd Kristoffersson zijn leiding in het wereldkampioenschap.

Uitslag finale

1. Johan KRISTOFFERSSON (SWE)

2. Andreas BAKKERUD (NOR)

3. Sébastien LOEB (FRA)

4. Mattias EKSTRÖM (SWE)

5. Timmy HANSEN (SWE)

6. Timur TIMERZYANOV (RUS)