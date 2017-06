Iran stuurt voedselhulp naar Qatar BasOne 11-06-2017 13:35 print

Iran heeft vier vrachtvliegtuigen met groenten en fruit naar Qatar gestuurd om te voorkomen dat in de oliestaat tekorten ontstaan. Een zegsman van de nationale Iraanse luchtvaartmaatschappij Iran Air zei dit weekend tegen persbureau FARS dat Iran elke dag 100.000 kilo voedsel naar Qatar wil sturen.

Het kleine schiereiland Qatar heeft ongeveer 2,5 miljoen inwoners en voert 80 procent van zijn voedsel in. Dat kwam vaak uit of via Saudi-Arabië of de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Maar een reeks Arabische landen hebben alle banden met Qatar verbroken en Saudi-Arabië sloot de grens.

De voornaamste reden is dat Qatar goede relaties met Iran onderhoudt, onder meer bij de exploitatie van een gezamenlijk gasveld. Saudi-Arabië en andere golfstaten zien in het sjiitische Iran een vijand die soennieten in het Midden-Oosten belaagt. De woede over de houding van Qatar kwam in Saudi-Arabië en de VAE opnieuw naar buiten na een bezoek eind mei van president Donald Trump aan Riyad. Trump viel daar fel uit tegen Iran.

Het nu geïsoleerde Qatar krijgt steun uit Iran en Turkije. Qatar overlegt met de twee over de aanvoer van voedsel en drinkwater.



Iran stuurt voedselhulp naar Qatar (Foto: ANP)