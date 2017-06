Horner verwacht verbeterde Renault-motor in Baku Peterselieman 09-06-2017 22:14 print

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner verwacht dat Renault haar verbeterde motor meeneemt naar de Grand Prix van Azerbeidzjan. Dit weekend in Canada moeten Max Verstappen, Daniel Ricciardo en de coureurs van Toro Rosso en het fabrieksteam van Renault het nog doen met de oude krachtbron.

Renault had aanvankelijk de verbeteringen al voor Canada aangekondigd, maar door problemen met de betrouwbaarheid zijn deze uitgesteld. Omdat ook 2016-onderdelen ingezet werden kwamen de bolides met een Franse aandrijflijn paardenkrachten tekort ten opzichte van de concurrentie. Volgens het Duitse Auto Motor und Sport is de update die in Baku komt echter ook niet zaligmakend. Het medium weet te melden dat de verbeteringen 0,1 seconde per ronde opleveren in plaats van de beloofde 0,3 seconden.

Tegenover Sky Sports legt Horner de motorsituatie uit. "Beide auto's rijden dit weekend met hun tweede motor van het seizoen en dat blijft in principe zo. De derde motor van dit seizoen krijgen we, als het goed is, in Baku. Hopelijk is dat een verbetering wat betreft performance."