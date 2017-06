Nishikori maakt het Murray twee sets moeilijk op Roland Garros heywoodu 07-06-2017 20:13 print

De nummer één van de tenniswereld, Andy Murray, staat voor de vierde keer op rij en de vijfde keer in totaal in de halve finales op Roland Garros. De verliezend finalist van vorig jaar rekende in de kwartfinales af met Kei Nishikori, de Japanse nummer negen van de wereld.

Nishikori, die na 2015 voor de tweede keer in de kwartfinales stond, begon overtuigend aan het duel. Onnodige fouten maakte hij niet veel en op eigen service kwam hij geen moment in de problemen. Wel brak hij Murray twee keer en zo was de voorsprong alvast binnen.

De rollen waren in set twee echter omgedraaid en dit keer was het Murray die relatief makkelijk op gelijke hoogte kwam, waarna hij na een gelijkopgaande derde set oppermachtig was in de tiebreak.

Nishikori brak in set vier wel gelijk door de opslag van de Brit, maar daar bleef het bij. Hij hield zijn eigen service geen enkele keer vast, kon Murray niet bedreigen en moest na 2:43 uur het hoofd buigen: 2-6, 6-1, 7-6 (0), 6-1.