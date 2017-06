Wolff hamert op beter motorgeluid Formule 1 Peterselieman 06-06-2017 00:15 print

Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff vindt dat het motorgeluid in de toekomst van de Formule 1 een belangrijke rol moet gaan krijgen. De Oostenrijker pleit ervoor dat na het 1,6 liter V6-turbotijdperk een meer lawaaiïge krachtbron de norm moet worden.

Al sinds de introductie van de huidige generatie motoren wordt er door iedereen geklaagd over het geluid of liever het gebrek er aan. "Tegenwoordig is alles wat je op de weg ziet zelfregulerend, energiezuinig en vooral stil. De autosport moeten daarentegen luidruchtig zijn, want hoewel je auto's hard ziet gaan, geeft geluid je nog eens extra dat gevoel van snelheid en kracht. Dat gegeven zijn we met de introductie van de huidige motoren uit het oog verloren en dus moet daar de focus op liggen bij het vaststellen van nieuwe motorreglementen."

Het teruggaan naar de V8, die in de vorige generatie motoren gebruikt werd, ziet Wolff niet zitten, omdat de Formule 1 een belangrijke rol in technische vernieuwing moet blijven spelen. Een nieuwe meer onafhankelijke leverancier dan Mercedes, Ferrari, Honda en Renault ziet Wolff ook wel zitten. Daarvoor moeten de reglementen echter wel tijdig vastgesteld worden.