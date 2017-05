Nadal doodsbang voor Haase

Woensdag wordt een belangrijke dag voor Rafael Nadal. De Spaanse tennisser is in Parijs op jacht naar La Décima, zijn tiende titel op het gravel van Roland Garros, maar op het Court Philippe-Chatrier wacht eerst niemand minder dan Robin Haase, de nummer 43 van de wereld.

De Spanjaard heeft het voor aanvang van de tweederondepartij dun door de broek lopen bij de gedachte aan de Hagenese hardhitter. "Robin Haase is een speler die ik erg goed ken en hij kent mij goed, het is een erg gevaarlijke tegenstander", analyseerde een al nerveuze Nadal tijdens een persconferentie na zijn zege op Benoit Paire in de eerste ronde.

"Hij slaat de bal erg hard", zo vreest Nadal de mokerslagen van Nederlands beste tennisser. "Ik moet erg goed concentreren op mijn service, want anders krijg ik moeilijke returns terug van hem , aldus de Spanjaard, die zegt dat hij vooral solide moet spelen. Ook dan zal het echter bepaald niet makkelijk worden, zo denkt hij. "Ik moet me voorbereiden op een zware wedstrijd."

Dat Nadal met grote vrezen voor uitschakeling vreest is niet zonder reden. In 2010 moest hij er op Wimbledon nog bijna aan geloven tegen Haase, die zomaar op een 1-2 voorsprong in sets kwam, maar het toch nog weg wist te geven. De tweede en tot nu toe laatste ontmoeting tussen Nadal en Haase was in Doha, in januari van vorig jaar. Haase gunde Nadal destijds in twee sets de overwinning.