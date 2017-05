Russische club promoveert, dichtstbijzijnde tegenstander op 6500 kilometer heywoodu 29-05-2017 01:20 print

Voor het eerst sinds de oprichting in 1946 is de Russische voetbalclub SKA Khabarovsk gepromoveerd naar de hoogste competitie in het land. 'Nou en', zal menigeen denken, maar er zit een opvallend tintje aan: Khabarovsk ligt nogal ver weg van de rest van de clubs. Het ligt zelfs écht heel erg ver weg van de rest van de clubs.

Fans die zin hebben om per auto een uitwedstrijd van hun club in Khabarovsk te bezoeken moeten een stevig eindje doortuffen. Moskou ligt op zo'n 8300 kilometer, Sint Petersburg zelfs op grofweg 9000 kilometer. Een mooie oostelijke derby was mogelijk geweest, met naaste buren Tom Tomsk op slechts zo'n 4500 kilometer.

Tomsk is echter gedegradeerd en dus is dat geen optie meer. Yenisey Krasnoyarsk, ook zo'n 4000 kilometer van Khabarovsk verwijderd, werd in de play-offs om promotie verslagen, dus moeten we toch echter verder kijken. Dan komen we bij Ural Yekaterinburg als meest naaste buur van Khabarovsk: met de auto een mooie roadtrip van 6500 kilometer, misschien wat korter als je door China rijdt.

Overigens is Khabarovsk niet de enige profclub uit het verre oosten van Rusland. Luch-Energiya Vladivostok, niet meer dan 800 kilometer van de oostelijke buur verwijderd, degradeerde echter naar het derde niveau in Rusland.