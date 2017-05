Verstappen na P4: "Dit was het maximaal haalbare" heywoodu 28-05-2017 01:35 print

Max Verstappen was na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco tevreden. Niet gek, want met een vierde plek leverde hij het beste resultaat van het seizoen af wat kwalificaties betreft.

"Realistisch gezien was dit het maximaal haalbare", vertelde Verstappen na afloop. "Mijn rondje was goed en vergeleken met de trainingen van donderdag hebben we een goede stap gezet, dus ik ben blij. De volgorde zoals die nu op de grid staat is realistisch", zo doelt hij op de twee Ferrari's die de eerste startrij innemen.

Een podiumplek is niet onmogelijk, daar hoeft hij immers maar één plek voor te winnen. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan, zeker in Monaco. "We moeten goed starten of een goede strategie hebben, want inhalen is normaal gesproken nauwelijks mogelijk hier. We zien in de race wel hoe het gaat."