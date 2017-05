Anti-westerse folders in moskee Manchester

In het BBC-programma Question Time vertelde donderdagavond een man dat hij een foldertje met daarop anti-westerse propaganda in zijn handen gedrukt kreeg in de moskee in Manchester waar terrorist Salman Abedi ook veel rondhing. Dat schrijft de Telegraph.

Volgens de man staat er in de flyer dat er voor 'bescheidenheid, schaamte en eergevoel geen plaats is in de westerse cultuur.' De man vertelt: "Dit foldertje komt direct uit de Didsbury-moskee. (...) Ik kreeg het op een open dag." In de folder staat geschreven dat een samenleving waarin mensen de westerse cultuur uitleven, overal waar je kijkt diep onzedelijk is.

"Het was een heel duur pakketje, inclusief dvd's", gaat de man verder. Een vrouw in het publiek gaat er tegenin. "Ik ga al 30 jaar naar deze moskee en het is een heel multiculturele gemeenschap, waar vrouwen, mannen en mensen van alle geloven en nationaliteiten welkom zijn. Waar die folder vandaan komt, geen idee."

De vrouw vervolgt: "Het is geen officieel Didsbury-foldertje. Als je twee regeltjes uit hun verband rukt over de Didsbury-moskee is dat oneerlijk." De man reageert: "Sorry, maar hoe is dat 'uit verband gehaald'? Hoe? Het gaat over de Britse beschaving, over de westerse beschaving."

De presentator stelt vervolgens dat 'we niet weten wie het heeft geschreven, dat is het punt', maar de man wil daar niks van weten: "Het is een foldertje dat officieel wordt uitgedeeld in die moskee samen met veel andere foldertjes. Wat wil je nog meer?"