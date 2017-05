Kruijswijk: "Ik had geen goede dag"

Steven Kruijswijk is twee plaatsten gezakt in het algemeen klassement en staat nu tiende. De Kopman van LottoNL-Jumbo verloor in de bergrit van vrijdag naar Piancavallo veel tijd op zijn concurrenten.

"Ik had geen goede dag", aldus Kruijswijk op de website van zijn ploeg. "Na gisteren dacht ik dat ik wel in orde was. Dit zag ik niet echt aankomen. In de finale zat ik aan mijn limiet. Ik voelde al snel dat het niet meer ging. Ik moest snel een eigen tempo kiezen en dat was veel te vroeg".

Op zeven kilometer moest Kruijswijk de andere favorieten laten gaan. "Pas op de slotklim naar Piancavallo moest Kruijswijk de klassementsmannen laten gaan.“Ik voelde mij tijdens de rit wel goed, maar op de klim voelde ik al vrij snel dat het niet zo ging als gisteren."