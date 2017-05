Wilders: formatie onbegrijpelijk toneelspel

PVV-voorman Geert Wilders is blij dat GroenLinks is afgehaakt bij de formatiebesprekingen. "Ik denk dat iedereen vanaf dag één al wist dat er met GroenLinks geen streng immigratiebeleid zou komen. Het was een enorme schijnbeweging", zegt hij zaterdag in een interview met De Telegraaf.

Wilders geeft dit weekeinde een spreekbeurt in Los Angels voor sympathisanten die hij toespreekt "om de wereld te waarschuwen tegen de gevaren van de islam."

Op de vraag of zijn partij een eerlijke kans heeft gekregen bij de formatie zegt hij: "Nee. Helemaal niet! Wij zijn één van de winnaars van de verkiezingen en de tweede partij van Nederland. Ik denk dat we er binnen een week, misschien wel binnen een dag met partijen als VVD en CDA uit waren gekomen over immigratie."

Wilders is niet van zins om zijn 'minder Marokkanen' terug te nemen om daardoor mee te onderhandelen over toetreding van zijn partij in een nieuw kabinet? "Hoe kan ik terugnemen wat ik wil? Ik wil minder Marokkanen", zo zegt hij zaterdag.

Premier Rutte zegt in dezelfde krant zaterdag dat hij de PVV nog steeds niet beschouwt als een mogelijk serieuze coalitiepartner. "Wilders mist politieke moed en loopt weg als het moeilijk wordt", aldus Rutte.



