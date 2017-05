F1: Uitslag Grand Prix van Spanje Peterselieman 14-05-2017 15:48 print

Lewis Hamilton heeft de Formule 1 Grand Prix van Spanje op zijn naam geschreven. Na een 66 ronden durend gevecht was de Mercedes-coureur enkele seconden sneller dan Ferrari-rijder Sebastian Vettel. Daniel Ricciardo reed met zijn Red Bull naar plek drie, terwijl teamgenoot Max Verstappen na een incident in de eerste bocht van de race uitvaller was.

Hamilton begon de race vanaf poleposition, maar het was Vettel die als eerste de eerste bocht in ging, voor de Brit. Daarachter had Max Verstappen een goede start en hij ging naast Kimi Räikkönen en Valtteri Bottas die bocht in. Bottas raakte Räikkönen die hierna op zijn beurt Verstappen raakte. Voor Räikkönen en Verstappen betekende dit einde verhaal, terwijl Bottas verder kon. Ook Felipe Massa en Fernando Alonso kwamen met elkaar in aanraking. Massa liep hierbij een lekke band op, terwijl Alonso door de grindbak moest.

Vettel trok direct een gat met Hamilton en vanaf dat moment zou de strategie vooraan de rest van de race bepalen. Ferrari haalde Vettel al na vijftien ronden binnen, terwijl Mercedes voor een alternatieve strategie ging en Hamilton pas zes ronden later binnen haalde en op mediums zette. Dit gaf de leiding aan Bottas die erin slaagde Vettel enkele ronden op te houden, zodat Hamilton het gat kon verkleinen.

Omdat Vettel nog naar de mediums moest, kreeg de Duitser te horen dat hij een gat moest slaan. Dit lukte maar ten dele omdat halverwege de race Stoffel Vandoorne de Williams van Massa over het hoofd zag en zijn McLaren op de auto van de Braziliaan stuk reed. Omdat de bolide van de Belg gevaarlijk stond was er een virtuele safety car nodig.

Mercedes haalde Hamilton precies aan het einde van die VSC naar binnen en zette de Brit op softs. Ferrari moest reageren en een ronde later stapte Vettel over naar mediums. De Duitser kwam naast zijn rivaal de pits uit en dwong Hamilton van de baan. De Brit liet dit niet op zich zitten en probeerde ronde na ronde Vettel te passeren. De Ferrari had een aantal keren hulp van achterblijvers, maar toen die weg waren blies Hamilton zijn Mercedes er langs en kon na 66 enerverende ronden met enkele seconden voorsprong winnen.

Daarachter viel Bottas na 39 ronden uit met een rokende Mercedes. Dit gaf Ricciardo de derde plaats, maar heel blij zal de Australiër niet zijn geweest, omdat het gat met de top twee gigantisch was. De Red Bull was de enige die niet op een rondje werd gezet. Sergio Perez en Esteban Ocon zetten hun Force India's keurig op de plaatsen vier en vijf, voor Nico Hülkenberg die met de Renault wederom punten pakte.

Pascal Wehrlein werd met de Sauber na een bijna perfect uitgevoerde eenstopper als zevende afgevlagd, maar omdat hij bij het ingaan van de pits de bollard negeerde zakte hij door een strafje naar plek acht, achter de Toro Rosso van Carlos Sainz. Teamgenoot Daniil Kvyat werd negende, voor Romain Grosjean die met de Haas het laatste punt pakte.

Kevin Magnussen leek op een puntenfinish af te stevenen, maar de Deen liep in de voorlaatste ronde een lekke band op na een botsing met Kvyat. Voor Alonso zat er na zijn botsing met Massa niet meer dan een twaalfde plek in, vlak voor diezelfde Massa die er net als teamgenoot Lance Stroll totaal niet aan te pas kwam.

