Ewan: "Nu gaan we snel voor die tweede"

De kop is eraf voor Caleb Ewan. De 22-jarige Australische sprinter van Orica-Scott sprintte vrijdag naar zijn eerste zege in de Giro d’Italia. "Als jonge renner droom je altijd van een rit in een grote ronde. Dat heb ik voor mekaar gekregen. Mijn dromen komen uit", aldus Ewan tegenover Sporza.

"Het was een tactische slotfase. De laatste kilometers waren een zootje. Ze kwamen van overal. Het was moeilijk om de sprinttrein op de rails te krijgen."

"Mijn ploegmaats hebben prima werk verricht voor mij. Iedereen is kalm gebleven en zo vonden we mekaar. Nu gaan we snel voor die tweede", sloot Ewan af met de glimlach.