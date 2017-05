Verdediger scoort schitterende eigen goal heywoodu 12-05-2017 19:34 print

Scoren met een omhaal, dat is altijd mooi. Dat gebeurde onlangs ook in een Zwitserse amateurbekerwedstrijd, zoals op onderstaande beelden te zien is.

Adrien Gulfo van Pully Football scoorde een schitterende goal, maar er was wel één probleem: de bal had er aan de andere kant van het veld in gemoeten. FC Renens kwam zo op 1-3, maar toch konden ze de boel niet afmaken. Pully kwam in het restant van de wedstrijd namelijk terug tot 3-3 en plaatste zich na penalties toch nog voor de finale.

Mooie eigen goal (Bron: YouTube)