Ronaldo brengt Real Madrid met anderhalf been in finale Redactie 03-05-2017 01:26

Real Madrid heeft dinsdag een grote stap gezet naar de finale van de Champions League. Stadgenoot Atlético Madrid kwam er in Bernabéu niet aan te pas.

Atlético had zich voorgenomen om de stadsrivaal het voetballen onmogelijk te maken, maar de Koninklijke was binnen tien minuten al trefzeker. Een voorzet van Sergio Ramos werd eerst nog door de defensie van Atlético weggekopt, waarna Casemiro de bal meteen weer in de zestien bracht en Cristiano Ronaldo raak kon koppen.

Na een halfuurtje werd het bijna 2-0 toen Ronaldo vanaf de linkerflank een voorzet gaf op Karim Benzema. De Fransman, die al sinds begin april niet meer scoorde, miste het doel maar net met een fraaie omhaal. De beste kans voor Atlético ontstond via Kevin Gameiro, maar zijn eerste aanname was niet goed genoeg.

In de tweede helft hield Atlético lang stand en leek het met een kleine uitslag nog wel kanshebber te zijn voor de return. Na de tweede treffer van Ronaldo was het verzet van de Rojiblancos echter gebroken. De Portugees kreeg de bal met een gelukje mee en van een meter of vijftien knalde hij snoeihard raak.

Vlak voor tijd maakte Ronaldo ook nog zijn hattrick compleet na goed voorbereidend werk van Lucas Vázquez. De invaller legde bij de achterlijn terug op de man van de wedstrijd, die alle tijd had om aan te nemen en binnen te schuiven: 3-0. De return van volgende week woensdag lijkt daardoor een formaliteit.