'Afdalingsklassement' in Giro d'Italia

Deze week begint de honderdste editie van de Giro d'Italia en de organisatie heeft een nieuw klassement bedacht om dat te vieren: een afdalingsklassement. Levensgevaarlijk, volgens velen. De timing lijkt ook ongelukkig gekozen met het oog op de Amerikaan Chad Young: de 21-jarige renner kwam afgelopen week om het leven na een valpartij tijdens een afdaling in de Tour of the Gila.

De organisatie van de Giro heeft tien etappes uitgekozen waarop een 'afdalingssegment' te vinden is. De renner die dit segment het snelst aflegt krijgt vijfhonderd euro en verdient punten voor het afdalingsklassement. Voor de winnaar van de Premio Miglior Discesista ligt vervolgens vijfduizend euro klaar, terwijl de nummers twee en drie ook een leuke som bijgeschreven krijgen.

De president van de Noord-Amerikaanse rennersvakbond ANAPRC liet zijn zorgen gelijk al blijken. "De sponsor en de organisatie moeten echt een andere manier vinden om deze schitterende wedstrijd en de prestaties van de renners te vieren", zegt Michael Carcaise. "Afdalen is natuurlijk al onderdeel van de sport, maar dat ook nog eens een op zichzelf staande competitie maken is levensgevaarlijk en zeer onverantwoord", waarschuwt hij.

De Giro zelf is ook niet onbekend met zware valpartijen in afdalingen. In 2011 kwam de Belg Wouter Weylandt om het leven na een val bergaf.