Nederlands racetalent maakt grote indruk in Supersport 300

De Nederlandse motorcoureurs in het nieuwe World Supersport 300-kampioenschap hebben wederom grote indruk gemaakt. Scott Deroue schreef eerder in de maand de openingsrace in Aragon op zijn naam terwijl de 17-jarige Robert Schotman veel indruk maakte, maar viel, en ook in Assen was Nederland weer erg goed vertegenwoordigd.

De Supersport 300-klasse staat vooralsnog bol van het spektakel en dat was in Assen niet minder. Ronde na ronde vochten tien tot vijftien coureurs om de leiding, waaronder een aantal Nederlanders. De meest ervaren van hen, Deroue, hield zich lang rustig halverwege de groep, terwijl Schotman constant naar voren kwam wanneer hij even aan kon zetten.

Daar bleef het niet bij, want ook twee piepjonge wildcardrijders toonden zich bijzonder sterk: zowel Finn de Bruin (17) als Glenn van Straalen (16) vochten volop mee om de voorste plekken. Met een paar ronden te rijden sloeg het noodlot toe voor Schotman, die net als in Aragon tegen het asfalt ging en weer een kans verkeken zag. Dat overkwam ook De Bruin, die betrokken was bij een crash en eveneens op moest geven.

Ondertussen werd de strijd in de slotfase gemaakt door Ana Carrasco, de 20-jarige Spaanse dame die haar machine er op de meest onmogelijke plekken toch tussen wist te wringen. Ze domineerde zelfs een paar ronden, maar moest toch een klein beetje pas op de plaats maken in de slotronde. Daarin kwam Deroue ineens uit het niks naar voren en binnen een paar bochten pakte hij de leiding, die hij niet meer afstond. Van Straalen maakte het Nederlandse feestje compleet met een zeer verrassende tweede plek, voor de Italiaan Alfonso Coppola.