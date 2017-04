Mollema en Pozzovivo kennen hun helpers voor de Giro H.Vviv 28-04-2017 04:49 print

Trek-Segafredo heeft de selectie voor de Giro d'Italia bekendgemaakt. Bauke Mollema is de kopman van de selectie. Daarnaast neemt het Amerikaans team ook nog Giacomo Nizzolo mee als sprinter.

Voor Mollema zal het zijn tweede deelname worden aan de Giro. Bij zijn eerste Giro d'Italia werd de Nederlander twaalfde in het algemeen klassement en derde in de jongerentrui. Nizzolo is de meest ervaren renner in het team van Trek-Segafredo. De Italiaans kampioen stond al vijf keer aan de start van de Giro. In de laatste twee edities won de Italiaan de puntentrui.

Ook AG2R La Mondiale heeft zijn ploeg klaar voor de Giro d'Italia. Bij de Franse ploeg is de Italiaan Domenico Pozzovivo. De pocketklimmer krijgt één landgenoot mee, zes Fransen en één Luxemburger mee.

''Domenico doet het goed als het parcours lastig is en zijn recente prestaties (derde in de Tour of the Alps en twaalfde in Luik-Bastenaken-Luik) zorgen ervoor dat wij grote dingen van hem voorspellen tijdens de drie weken van de Giro. Wij hopen op een top tien voor hem'', zegt ploegleider Laurent Biondi op de website van de ploeg.

TrekSegafredo

Eugenio Alafaci (ITA)

Julien Bernard (FRA)

Laurent Didier (LUX)

Jesús Hernández (SPA)

Bauke Mollema (NED)

Giacomo Nizzolo (ITA)

Mads Pedersen (DEN)

Peter Stetina (USA)

Jasper Stuyven (BEL)

AG2R La Mondiale

Julien Bérard (FRA)

Francois Bidard (FRA)

Clément Chevrier (FRA)

Hubert Dupont (FRA)

Ben Gastauer (LUX)

Alexandre Geniez (FRA)

Quentin Jaurégui (FRA)

Matteo Montaguti (ITA)

Domenico Pozzovivo (ITA)