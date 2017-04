Formule 1 wil af van haaienvinnen en T-wings Peterselieman 25-04-2017 22:16 print

De Formule 1-bolides zullen het in 2018 moeten stellen zonder haaienvin en T-wings. Dat is de uitkomst van de vergadering van de Formula 1 Strategy Group vandaag in Parijs. De World Motor Sport Council van de FIA moet het besluit nog wel bekrachtigen, maar dit is waarschijnlijk maar een formaliteit.

Voor dit jaar gingen de aerodynamische reglementen in de Formule 1 flink op de schop waarbij de verwachting al was dat de haaienvin terug zou komen om meer neerwaartse druk voor de bolides te genereren. Verrassender was dat er op een aantal auto's ook een T-wing te vinden is die door een gat in de reglementen mogelijk is geworden.

Laatstgenoemde vleugel is echter omstreden. Een van de redenen hiervoor is dat Mercedes-coureur Valtteri Bottas de vleugel tot tweemaal toe verloor. De laatste keer was in Bahrein, waarna Max Verstappen er overheen reed en de onderzijde van zijn bolide zwaar beschadigde.