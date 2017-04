Amerikaans goud na prachtige strijd met Botswana heywoodu 24-04-2017 03:33 print

De tweede en laatste dag van de World Relays op de Bahama's, het officieuze wereldkampioenschap voor estafettes, heeft niet geheel verrassend het nodige Amerikaanse goud opgeleverd.

Op de 4x400 meter bij de dames, samen met de 4x100 meter een van de twee 'normale' estafettes, waren Phyllis Francis, Ashley Spencer, Quanera Hayes en Natasha Hastings een maat of drie te groot voor de rest. Met 3:24,36 liepen ze de snelste tijd van het jaar, maar de ogen waren vooral gericht op de strijd om zilver. Het was de Poolse slotloopster Justyna Swiety die haar team dankzij een ijzersterk slot voorbij de Britse en Jamaicaanse teams bracht, waarmee het zilver binnen was. Stephenie Ann McPherson verschalkte de Britse Christine Ohuruogu.

Bij de mannen werd het juist wel een prachtige strijd om goud, waar maar liefst vier teams voor in aanmerking kwamen: de VS, Botswana, Trinidad & Tobago en Jamaica. Slotloper Lalonde Gordon kon namens Trinidad niet de indruk maken die hij zaterdag wel maakte en hij kwam als vierde over de finish. De Jamaicaan Steven Gayle liep naar brons, terwijl Karabo Sibanda en LaShawn Merritt namens Botswana en de VS om goud vochten. Sibanda opende zijn aanval iets te vroeg en moest daardoor wat extra meters aan de buitenkant lopen, terwijl Merritt strak door bleef rennen en zo precies genoeg snelheid overhield om goud te pakken.