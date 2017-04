NBA Play-offs: kwakkelende kampioen, blessures en een choker PippenScottie 16-04-2017 10:27 print

In de NBA is de kaf van het koren gescheiden. De beste zestien ploegen strijden de komende maanden in vier play-off rondes om de NBA-titel. Afgelopen nacht speelden acht teams de eerste wedstrijd van een best-of-seven serie. Ook de regerend kampioen, de Cleveland Cavaliers, stond op het veld. Tegen de als zevende geplaatste Indiana Pacers wisten LeBron James en zijn ploeg met moeite te winnen: 109-108.

In Cleveland stonden de Cavaliers lange tijd aan de goede kant van de score. Tot ver in het vierde kwart stonden de Cavaliers tien punten voor, maar de Pacers slaagden erin de achterstand ongedaan te maken. Vanaf 103-94 maakte Indiana elf punten op rij. Een driepunter van Jeff Teague zette de Pacers op een 103-105 voorsprong.

In de laatste drie minuten kon de wedstrijd beide kanten op vallen. In de slordige slotfase leden beide teams een aantal keer onnodig balverlies en werd veel gemist. Met een 109-108 voorsprong miste LeBron James een driepuntspoging, waarna Indiana een laatste aanval kreeg. Paul George kreeg de bal, maar hij werd door twee man verdedigd. George wist een openstaande CJ Miles te bereiken, die kon aanleggen om zijn oude team te verslaan. Zijn schot kwam net te kort, zodat Cleveland met een benauwde overwinning de kleedkamer kon opzoeken.

LeBron James eindigde met een solide 32 punten en 13 assists. James speelde de tweehonderdste play-off wedstrijd in zijn carriere. Het was ook de achttiende keer op rij dat hij een wedstrijd in de eerste ronde wist te winnen.

Paul George eindigde met 29 punten voor de Pacers. Lance Stephenson, zeer recent aangetrokken door de Pacers, scoorde vanaf de bank zestien punten. Zijn grootste claim to fame is dat hij ooit LeBron James tijdens een play-off wedstrijd in zijn oor blies. Born Ready wist zich ditmaal in te houden.

In de Eastern Conference play-offs kwamen ook de als derde geplaatste Toronto Raptors uit tegen de Milwaukee Bucks. Ergens in Toronto zal na de wedstrijd Kyle Lowry slecht hebben geslapen. De point guard van de Raptors speelde een draak van een wedstrijd. Lowry miste vrijwel al zijn schoten en eindigde met slechts vier punten. De Raptors gaven een 51-46 voorsprong bij rust uit handen en verloren ruim met 83-97.

Vorig jaar kende Lowry ook een matige play-offs. In de tweede ronde tegen de Miami Heat was hij het vertrouwen in zijn jump shot volledig kwijt en heeft hij na een verloren wedstrijd tot laat in de avond in een lege hal op zijn schot lopen oefenen. De play-offs brengen een speciale extra druk met zich mee. Sommige spelers leven hiervan op, maar het publiek in Toronto mag zich afvragen of Kyle Lowry niet aan de druk ten onder gaat.

Voor de jonge Bucks was het na 2015 een terugkeer in de play-offs. Destijds waren de Bulls in de eerste ronde met 4-2 te sterk. Giannis Antetokounmpo heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een echte superster en het was te merken in Canada. Met 28 punten leidde hij zijn ploeg naar de zege.

Ook in het westen werden twee wedstrijd gespeeld, al waren beide wedstrijden door blessures ontsierd. San Antonio speelde tegen de Memphis Grizzlies. De Grizzlies traden aan zonder Tony Allen. De verdedigend specialist liep in de aanloop naar de wedstrijd ene dijbeenblessure op en staat voor onbepaalde tijd aan de kant.

In de play-offs wordt elke ronde een best-of-seven serie gespeeld. De ploeg die als eerste vier wedstrijden wint gaat door naar de volgende ronde. Veel meer dan in het reguliere seizoen zijn hierbij ook de individuele match-ups van belang. Tony Allen, een matige aanvaller, maar verdedigend ijzersterk, had als rol om het Kawhi Leonard zo zuur mogelijk te maken. Zonder Allen kwam die taak op de veertig jaar oude schouders van Vince Carter te liggen.

Kawhi Leonard speelde een uitstekende wedstrijd en hij leidde zijn ploeg in de tweede helft naar een riante 111-82 zege. Leonard miste maar drie schoten en eindigde met 32 punten en 5 assists. LaMarcus Aldridge scoorde 20 punten. Tony Parker speelde de 219e play-off wedstrijd in zijn carriere. Slechts zes spelers in de NBA-geschiedenis speelden er meer. Parker is een speler die opleeft in de play-offs. De half-Nederlandse Fransman maakte achttien punten.

Marc Gasol wist de broederstrijd tegen zijn broer Pau te winnen. De jongste Gasol-telg scoorde 32 punten voor de Grizzlies, maar hij was de enige speler van zijn ploeg die zijn normale niveau wist te halen.

De laatste wedstrijd van de dag ging tussen de Los Angeles Clippers en de Utah Jazz. In de huidige NBA worden wedstrijden beslist door schutters, maar deze twee ploegen hebben beide nog een traditionele lange man onder de basket staan. Van het verwachte spektakel tussen DeAndre Jordan en Rudy Gobert kwam echter weinig terecht. Al in eerste aanval van de wedstrijd blesseerde de Franse center van de Jazz zijn knie. Gobert zocht daarna de kleedkamer op en kwam niet meer terug in de wedstrijd.

De Clippers wisten in een spannende wedstrijd niet te profiteren van de afwezigheid van Gobert. Geen van beide ploegen had tijdens de wedstrijd een voorsprong van meer dan acht punten. Met dertien seconden te spelen zette Chris Paul zijn ploeg op 95-95 en leek een verlenging te volgen. Veteraan Joe Johnson schoot de Jazz met een floater in de zoemer echter naar een 95-97 overwinning.

Johnson werd met 21 punten topscorer bij de Jazz, voor Gordon Hayward die tot negentien punten en tien rebounds kwam.

Chris Paul kwam tot 25 punten en 11 assists voor de Clippers. Paul is zonder twijfel één van de beste point guards van de afgelopen twintig jaar. Een gapend gat op zijn basketbal-cv is echter dat hij nooit voorbij de tweede ronde van de play-offs wist te komen. Met een fitte Blake Griffin, JJ Redick en DeAndre Jordan zijn er dit jaar geen excuses om niet te presteren in de play-offs.

Een MRI-scan na de wedstrijd wees uit dat Rudy Gobert geen structurele schade aan zijn knie heeft opgelopen. Waarschijnlijk zal hij in wedstrijd twee gewoon op het veld staan.

Uitslagen

Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers 109-108

Toronto Raptors - Milwaukee Bucks 83-97

San Antonio Spurs – Memphis Grizzlies 111-82

Los Angeles Clippers – Utah Jazz 95-97



Eastern Conference play-offs

Boston Celtics 0 – 0 Chicago Bulls

Cleveland Cavaliers 1 – 0 Indiana Pacers

Toronto Raptors 0 – 1 Milwaukee Bucks

Washington Wizards 0 – 0 Atlanta Hawks



Western Conference play-offs

Golden State Warriors 0 – 0 Portland Trail Blazers

San Antonio Spurs 1 – 0 Memphis Grizzlies

Houston Rockets 0 – 0 Oklahoma City Thunder

Los Angeles Clippers 0 – 1 Utah Jazz