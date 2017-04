Braspennincx in WK-finale op keirin

Baanwielrenster Shanne Braspennincx heeft zich op het wereldkampioenschap in Hong Kong geplaatst voor de finale op de keirin, het onderdeel waarop zes dames tegelijk sprinten om de zege.

Braspennincx reed in de eerste ronde naar de tweede plek, achter regerend wereldkampioene Kristina Vogel uit Duitsland. Dat was al voldoende voor een plekje in de halve finales. Landgenote Laurine van Riessen werd zesde en laatste in haar eerste ronde, maar via een sterk optreden in de herkansingen mocht ze alsnog door naar de halve eindstrijd.

In die halve finale kwam Van Riessen er simpelweg niet aan te pas in het door Vogel op snelheid gebrachte veld. De Nederlandse werd vijfde, op gepaste afstand van de eerste vier. Braspennincx daarentegen deed het in de halve finale weer bijzonder goed. De Australische topsprintster Stephanie Morton kon haar als enige partij bieden en won de heat met een flinke banddikte voor de Nederlandse, die Simona Krupeckaite relatief ver achter zich hield.

De finale word rond 9.20 uur gereden en is live te zien op het Belgische Sporza.