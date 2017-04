Sean Spicer, de woordvoerder van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft dinsdag met een opmerking over Adolf Hitler voor ergernis gezorgd. Tijdens de dagelijkse persconferentie zei hij dat Rusland eens goed moet gaan nadenken over doorgaan met het steunen van de Syrische president Bashar al-Assad. Vervolgens liet de zegsman van het Witte Huis zich ontvallen dat "zelfs iemand zo verfoeilijk als Hitler niet zo diep is gezonken dat hij chemische wapens inzette."

Toen Spicer gevraagd werd zich nader te verklaren, zei hij: "Hij (Hitler) heeft gifgas niet op dezelfde manier ingezet tegen zijn eigen volk zoals Assad. Dat hij het naar de Holocaust-centra heeft gebracht, weet ik". Met die 'centra' bedoelde hij kennelijk de concentratie- en vernietigingskampen van de nazi's. Na het mediapraatje trachtte Spicer zijn uitlating te verdedigen en te nuanceren. "Ik heb op generlei wijze geprobeerd iets af te doen aan het afschuwelijke van de Holocaust".



Zegsman Trump irriteert met Hitler-citaat (Foto: ANP)