Robben kijkt met plezier terug op CL-tegenstander Real Madrid 10-04-2017

Arjen Robben treft woensdag met Bayern München in de Champions League zijn oude club Real Madrid. Een bijzondere wedstrijd voor de vleugelaanvaller.

"Natuurlijk is het nog steeds bijzonder voor mij om tegen Real Madrid te spelen", vertelde Robben tegen AS. "Ik heb daar maar twee jaar gespeeld, maar het is voor je carrière altijd goed als je kan zeggen dat je voor Real Madrid hebt gespeeld."

"Ik heb het daar geweldig gehad, maar nu ben ik alleen met de wedstrijd van woensdag bezig. Het enige dat telt is het bereiken van de halve finale. Of ik Real niet liever later in het toernooi getroffen had? Heel simpel: als je de Champions League wil winnen, kom je de grote jongens vroeg of laat toch wel tegen en moet je ze verslaan."

Drie jaar geleden verloor Bayern München in de halve finales van het miljoenenbal thuis kansloos met 0-4 van Real. "Daar zijn wij totaal niet mee bezig. Het is onderdeel van het verleden en maakt niet meer uit. Voor ons is alleen de toekomst belangrijk. We spelen nu opnieuw tegen ze en ons enige doel is het bereiken van de finale."