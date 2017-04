F1: Uitslag kwalificatie Grand Prix van China

De Grand Prix van China staat voor de deur en na twee (voor een groot deel) vervallen trainingen en een goede derde training is het nu tijd voor de kwalificatie. Om 09.00 uur gaan de heren coureurs van start in Shanghai, uiteraard te beginnen met Q1. Kan Ferrari het tempo van vanochtend verzilveren met poleposition of kan Mercedes toch weer wat vinden? En kunnen Red Bull-coureurs Daniel Ricciardo en Max Verstappen het gat van anderhalve seconde in elk geval deels dichten?

Het weer werkt vandaag in elk geval een stuk beter mee dan vrijdag. Na een redelijk zonnige training is het ook nu prima weer in Shanghai, met een behaaglijke 21 graden. Nog tien minuten en dan gaan we los.

Hamilton verbetert zich nog eens en pakt poleposition. Het zit dicht bij elkaar en vooral om plek twee was het razendspannend: op iets minder dan twee tienden van een seconde achter Hamilton gaat plek twee naar Vettel, die welgeteld 0,001 seconde sneller was dan Bottas. Räikkönen pakt plek vier, Ricciardo staat er op plek vijf bijna een seconde achter.

Pos Coureur Team Tijd Verschil Ronden 1 L. Hamilton Mercedes 1:31.678 6 2 S. Vettel Ferrari 1:31.864 +0:00.186 6 3 V. Bottas Mercedes 1:31.865 +0:00.187 6 4 K. Räikkönen Ferrari 1:32.140 +0:00.462 6 5 D. Ricciardo Red Bull 1:33.033 +0:01.355 6 6 F. Massa Williams 1:33.507 +0:01.829 6 7 N. Hülkenberg Renault 1:33.580 +0:01.902 3 8 S. Perez Force India 1:33.706 +0:02.028 3 9 D. Kvyat Toro Rosso 1:33.719 +0:02.041 6 10 L. Stroll Williams 1:34.220 +0:02.542 3 11 C. Sainz Toro Rosso 1:34.150 6 12 K. Magnussen Haas F1 1:34.164 +0:00.014 6 13 F. Alonso McLaren 1:34.372 +0:00.222 6 14 M. Ericsson Sauber 1:35.046 +0:00.896 6 15 A. Giovinazzi Sauber -:--.--- -:--.--- 0 16 S. Vandoorne McLaren 1:35.023 6 17 R. Grosjean Haas F1 1:35.223 +0:00.200 6 18 J. Palmer Renault 1:35.279 +0:00.256 6 19 M. Verstappen Red Bull 1:35.433 +0:00.410 7 20 E. Ocon Force India 1:35.496 +0:00.473 8

We zijn begonnen aan de derde en laatste kwalificatiesessie: nog twaalf minuten en we weten wie op poleposition staat. Voor Räikkönen zou dat overigens de eerste keer in bijna negen jaar zijn.

Q2

Ook de tweede sessie zit erop en dus hebben we weer vijf afvallers: Giovinazzi, Ericsson, Kevin Magnussen, Carlos Sainz en Fernando Alonso.

De Ferrari's en Mercedessen staan ver boven de rest en voeren vooralsnog een hele mooie strijd: Vettel, Hamilton, Bottas en Räikkönen staan binnen 0,38 seconden van elkaar, waarbij de Ferrari's - met Räikkönen bovenaan - de boventoon voeren. De Fin rijdt ook nog eens de snelste ronde ooit op het circuit van Shanghai, dus het tempo zit er lekker in.

Met verder ook Ricciardo, Hülkenberg, Massa, Perez, Kvyat en Stroll staan maar liefst zeven teams bij de beste tien, een mooi beeld.

De tweede sessie is begonnen. Niet verrassend zonder Giovinazzi. Over een kwartier weten we wie zich op de eerste vijf startrijden mogen melden morgen - straffen daargelaten.

De eerste sessie zit erop en Verstappen kan gaan douchen. Het probleem met de motor was niet opgelost en de Nederlander had simpelweg de snelheid niet in de auto zitten. Verstappen kwam niet verder dan de negentiende tijd en voegt zich bij afvallers Grosjean, Stoffel Vandoorne, Esteban Ocon en Jolyon Palmer.

Sebastian Vettel staat na Q1 bovenaan, gevolgd door Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen en Valtteri Bottas. Lance Stroll deed het met plek vijf uitstekend, Daniel Ricciardo staat vooralsnog zesde.

Antonio Giovinazzi maakte wederom indruk door Sauber-teamgenoot Marcus Ericsson met plek vijftien goed bij te benen, maar de Italiaan crashte in de slotminuut hard bij het opkomen van het rechte stuk en de kwalificatie verder vanaf de zijlijn moeten bekijken.

De volgende zit in de problemen en het is niemand minder dan Max Verstappen. "Er is iets niet goed met de motor", zegt hij op de radio, waarna de Nederlander naar binnen komt - en ook nog eens aangewezen wordt voor de korte technische keuring, wat op basis van loting gebeurt. Hij heeft nog geen serieuze ronde gereden en staat vooralsnog laatste, maar is alweer onderweg om het toch te proberen met ruim drie minuten te gaan.

Nog een kleine tien minuten te gaan en Romain Grosjean zit in de problemen. De Fransman spint bij het opkomen van het rechte stuk, een meter of tien na de ingang van de pitstraat, en loopt een lekke band op. Hij houdt de Haas wel netjes uit de bandenstapel en zal vermoedelijk nog wel in actie kunnen komen.

We hebben groen licht en de kwalificatie is begonnen: achttien minuten en dan kennen we de eerste vijf afvallers.