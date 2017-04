F1-weekeinde China gaat door zoals gepland heywoodu 08-04-2017 00:28 print

Het Formule 1-weekeinde in China gaat in principe gewoon door zoals het gepland was. Door de mist rond Shanghai kon in de vrije trainingen op vrijdag bij elkaar niet veel meer dan een half uurtje gereden worden en voor de rest van het weekeinde wordt ook niet al te best weer voorspeld.

Vrijdag gingen daardoor even geruchten rond dat de race mogelijk op zaterdag in plaats van op zondag verreden zou worden, maar dat lijkt zoals verwacht niet het geval te zijn. Men heeft besloten dat het programma gewoon afgewerkt wordt zoals het oorspronkelijk gepland stond, dus zonder extra trainingstijd en met de race gewoon op zondag.

De derde vrije training - op een paar rondjes op vrijdag na dus eigenlijk de eerste - zal gewoon om 06.00 uur Nederlandse tijd starten op zaterdag, om 09.00 uur gevolgd door de kwalificatie. Zondag om 08.00 uur start de race als de weersomstandigheden enigszins op orde zijn.